56-latek poszukiwany listem gończym zatrzymany w Słupsku Data publikacji 26.08.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego ryckiej komendy oraz Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie zatrzymali 56-latka poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości i unikał kary pozbawienia wolności za przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym oraz przestępstwo narkotykowe. Poszukiwany był bardzo zaskoczony wizytą funkcjonariuszy, którzy pojawili się w jednym z lokali w Słupsku w województwie pomorskim. Zatrzymany 56-latek trafi do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę ponad 2 lat pozbawienia wolności.

56-latek był poszukiwany na podstawie listu gończego oraz nakazu doprowadzenia wydanego przez Sąd Okręgowy w Słupsku. Mężczyzna ma na swoim koncie wyrok za udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym oraz przestępstwo narkotykowe.

Ryccy kryminalni ustalili, że poszukiwany może przebywać na terenie województwa pomorskiego w Słupsku. W poniedziałek wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ruszyli na północ kraju aby, sprawdzić dotychczasowe ustalenia. Jak się okazało był to strzał w dziesiątkę. Wizyta policjantów w jednym z lokali na terenie Słupska, w którym przebywał poszukiwany zaskoczyła 56-latka.

Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do zakładu karnego, gdzie będzie odbywał zasądzoną karę ponad 2 lat pozbawienia wolności.

starszy aspirant Łukasz Filipek