Zatrzymani za włamanie do domu Powrót Drukuj Ryccy kryminalni ustalili i zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o włamanie do domu jednorodzinnego na terenie gminy Kłoczew. Zatrzymani to 32-letni obywatel Gruzji i 33-letni obywatel Ukrainy. Obaj usłyszeli zarzuty i decyzją sądu trafili tymczasowego aresztu. Za przestępstwo kradzieży z włamaniem grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu na terenie gminy Kłoczew, w powiecie ryckim. Sprawcy włamali się do domu jednorodzinnego. Z wnętrza dokonali kradzieży złotej biżuterii oraz pieniędzy o łącznej wartości około 1350 zł. W trakcie włamania zniszczyli elementy okna i wyposażenia, powodując straty w wysokości około 2000 zł.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego ryckiej komendy, prowadząc intensywne działania operacyjne, szybko natrafili na trop sprawców. W działaniach wsparli ich kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Ustalono, że z włamaniem mogą mieć związek dwaj cudzoziemcy – 32-letni obywatel Gruzji i 33-letni obywatel Ukrainy – przebywający na terenie kraju.

Dzięki współpracy policjantów z Ryk oraz funkcjonariuszy z Siedlec obaj mężczyźni zostali zatrzymani, a następnie przewieziono ich do Komendy Powiatowej Policji w Rykach. W Prokuraturze Rejonowej w Rykach usłyszeli zarzuty dokonania wspólnie i w porozumieniu przestępstwa kradzieży z włamaniem.

Na wniosek Policji i Prokuratora Sąd Rejonowy w Rykach zastosował wobec podejrzanych tymczasowy areszt na okres dwóch miesięcy. Za przestępstwo kradzieży z włamaniem grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

aspirant Łukasz Filipek