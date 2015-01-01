Groził kobiecie pozbawieniem życia - trafił do tymczasowego aresztu Powrót Drukuj Policjanci z Dęblina zatrzymali 42-latka, który kierował wobec mieszkanki powiatu ryckiego groźby pozbawienia życia. Dzięki szybkim działaniom funkcjonariuszy i zebranym dowodom mężczyzna usłyszał zarzuty, a sąd – na wniosek prokuratora – zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Do policjantów z Komisariatu Policji w Dęblinie zgłosiła się mieszkanka powiatu ryckiego, która zawiadomiła funkcjonariuszy o tym, że znany jej mężczyzna groził jej pozbawieniem życia. Kobieta potraktowała groźby bardzo poważnie i obawiała się ich spełnienia.

Sprawą natychmiast zajęli się dęblińscy kryminalni. Policjanci, pracując pod nadzorem prokuratora, zebrali materiał dowodowy, który wskazywał, że 42-letni mieszkaniec powiatu ryckiego mógł dopuścić się przestępstwa groźby karalnej. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

W toku prowadzonego postępowania śledczy wystąpili z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku Policji i Prokuratury i zastosował wobec 42-latka izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres najbliższych trzech miesięcy.

Zgodnie z kodeksem karnym za kierowanie gróźb karalnych grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Policja przypomina, że wszelkie przejawy przemocy, gróźb czy zastraszania są traktowane bardzo poważnie. Działania Policji oraz instytucji wymiaru sprawiedliwości mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa każdemu obywatelowi i stanowcze reagowanie na zachowania naruszające prawo.

aspirant Łukasz Filipek