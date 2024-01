Dwa potrącenia pieszych na tym samym skrzyżowaniu Data publikacji 09.01.2024 Powrót Drukuj Dziś w Rykach na jednym ze skrzyżowań doszło do dwóch groźnych zdarzeń drogowych. W obu przypadkach doszło do potrącenia pieszego znajdującego się na przejściu dla pieszych. 70-latek trafił z obrażeniami ciała do szpitala. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności zbliżając się do przejścia dla pieszych.

Dziś po godzinie 7:00 rano na ulicy Warszawskiej w Rykach doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu typu bus i pieszego. Policjanci wstępnie ustalili, że 35-letni kierujący Renault nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu, który znajdował się już na przejściu dla pieszych gdy sygnalizator nadawał zielone światło. W wyniku potrącenia 70-latek z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Policyjne badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierujący pojazdem był trzeźwy. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. Nagranie publikujemy ku przestrodze.

Film Nagranie z monitoringu. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Nagranie z monitoringu. (format mp4 - rozmiar 13.84 MB)

Na tym samym skrzyżowaniu doszło dzisiaj do kolejnego zdarzenia drogowego. W zdarzeniu brał udział 45-letni kierujący Volvo oraz 12-letni pieszy. Policjanci wstępnie ustalili, że 45-latek nie zachowując należytej ostrożności podczas skrętu w lewo z ulicy Warszawskiej w ulicę Szkolną nie ustąpił pierwszeństwa 12-latkowi, który prawidłowo przechodził przez przejście dla pieszych. W wyniku czego doszło do potrącenia pieszego. Wstępne badanie zespołu ratownictwa medycznego wykazało, że chłopiec nie doznał obrażeń. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierującego, był trzeźwy.

Wyjaśniamy okoliczności tych zdarzeń drogowych oraz ustalamy szczegółowy ich przebieg.

Apelujemy!!! Zbliżając się do przejścia dla pieszych zawsze należy zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na to co się dzieje na drodze. Należy też stosować się do znaków zarówno poziomych jak i pionowych. Dzięki temu zwiększamy szanse na to, że każdy uczestnik ruchu bezpiecznie dotrze do celu podróży.

aspirant Łukasz Filipek