Hulajnogi elektryczne - przypominamy o zasadach i bezpieczeństwie - AktualnościKPP Ryki

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Hulajnogi elektryczne - przypominamy o zasadach i bezpieczeństwie

Kierujący hulajnogami elektrycznymi to grupa uczestników ruchu, która jest narażona na wysokie ryzyko odniesienia poważnych obrażeń ciała podczas zdarzeń drogowych. W celu ochrony ich bezpieczeństwa oraz zapewnienia porządku w ostatnich latach wprowadzono szereg przepisów regulujących jazdę na tym popularnym środku transportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Na tą grupę niechronionych uczestników ruchu drogowego zwracają również uwagę policjanci. Od początku bieżącego roku ryccy funkcjonariusze dokonali blisko 90 kontroli kierujących hulajnogami i ujawnili ponad 60 wykroczeń. Do najczęstszych przewinień zaliczamy jazdę hulajnogą w miejscu zabronionym, korzystanie z telefonu podczas jazdy oraz nieużywanie kasku ochronnego. Zdarzają się również przypadki przewożenia innych osób na hulajnodze, co również jest zabronione.

Poniżej przypominamy zasady i obowiązki kierujących hulajnogami elektrycznymi.

Gdzie możemy jeździć hulajnoga, a gdzie jest to zabronione?

  • Droga dla rowerów – miejsce pierwszego wyboru i obowiązkowe, jeśli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się poruszasz lub zamierzasz skręcić. Dopuszczalna predkość jazdy  to 20 km/h
  • Chodnik / droga dla pieszych – tylko w przypadku braku ścieżki i jezdni z limitem do 30 km/h. Trzeba jechać z prędkością pieszego, ustępować mu pierwszeństwa i zachować szczególną ostrożność
  • Jezdnia – dozwolona tylko wtedy, gdy brak ścieżki rowerowej, a dozwolona prędkość aut na niej wynosi maksymalnie 30 km/h i można poruszać się z prędkością maksymalną 20 km/h.

Kto może kierować hulajnogą i jakie obowiązują go zasady?

  • Wiek i uprawnienia: Od 13 lat na drogach publicznych. Osoby 13–18 lat muszą mieć kartę rowerową lub odpowiednie prawo jazdy (AM, A1, B1, T). Dzieci do 13 lat mogą jeździć hulajnogą elektryczną tylko w strefie zamieszkania pod okiem dorosłych. 
  • Kask ochronny: Obowiązuje nakaz jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży do 16. roku życia poruszających się na hulajnodze elektrycznej
  • Trzeźwość: Obowiązuje całkowity zakaz jazdy po alkoholu lub środkach odurzających. 
  • Pasażerowie i ładunek: Hulajnogą może poruszać się wyłącznie jedna osoba. Zabronione jest przewożenie innych osób, zwierząt oraz ciągnięcie innych pojazdów. 
  • Przejścia dla pieszych: Zabrania się przejeżdżania hulajnogą przez przejście dla pieszych – należy z niej zejść i ją przeprowadzić. 
  • Telefon: Podczas jazdy nie wolno korzystać z telefonu trzymanego w ręku. 

Jakie wymagania techniczne musi spełnić hulajnoga elektryczna?

  • Maksymalna waga hulajnogi wynosi 30 kg.
  • Musi posiadać co najmniej jeden sprawny hamulec.
  • Wymagane jest oświetlenie (białe z przodu, czerwone z tyłu) oraz dzwonek lub sygnał ostrzegawczy. 

Apelujemy do użytkowników hulajnóg o rozwagę, stosowanie się do przepisów i szanowanie praw innych uczestników ruchu – szczególnie pieszych, którzy często są narażeni na nagłe i nieprzewidywalne manewry kierujących hulajnogami.

Grafika przedstawiająca kolarz zdjęć z hulajnogami oraz zasady bezpieczeństwa opisane w komunikacie

starszy aspirant Łukasz Filipek

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