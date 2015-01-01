Hulajnogi elektryczne - przypominamy o zasadach i bezpieczeństwie
Kierujący hulajnogami elektrycznymi to grupa uczestników ruchu, która jest narażona na wysokie ryzyko odniesienia poważnych obrażeń ciała podczas zdarzeń drogowych. W celu ochrony ich bezpieczeństwa oraz zapewnienia porządku w ostatnich latach wprowadzono szereg przepisów regulujących jazdę na tym popularnym środku transportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
Na tą grupę niechronionych uczestników ruchu drogowego zwracają również uwagę policjanci. Od początku bieżącego roku ryccy funkcjonariusze dokonali blisko 90 kontroli kierujących hulajnogami i ujawnili ponad 60 wykroczeń. Do najczęstszych przewinień zaliczamy jazdę hulajnogą w miejscu zabronionym, korzystanie z telefonu podczas jazdy oraz nieużywanie kasku ochronnego. Zdarzają się również przypadki przewożenia innych osób na hulajnodze, co również jest zabronione.
Poniżej przypominamy zasady i obowiązki kierujących hulajnogami elektrycznymi.
Gdzie możemy jeździć hulajnoga, a gdzie jest to zabronione?
- Droga dla rowerów – miejsce pierwszego wyboru i obowiązkowe, jeśli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się poruszasz lub zamierzasz skręcić. Dopuszczalna predkość jazdy to 20 km/h
- Chodnik / droga dla pieszych – tylko w przypadku braku ścieżki i jezdni z limitem do 30 km/h. Trzeba jechać z prędkością pieszego, ustępować mu pierwszeństwa i zachować szczególną ostrożność
- Jezdnia – dozwolona tylko wtedy, gdy brak ścieżki rowerowej, a dozwolona prędkość aut na niej wynosi maksymalnie 30 km/h i można poruszać się z prędkością maksymalną 20 km/h.
Kto może kierować hulajnogą i jakie obowiązują go zasady?
- Wiek i uprawnienia: Od 13 lat na drogach publicznych. Osoby 13–18 lat muszą mieć kartę rowerową lub odpowiednie prawo jazdy (AM, A1, B1, T). Dzieci do 13 lat mogą jeździć hulajnogą elektryczną tylko w strefie zamieszkania pod okiem dorosłych.
- Kask ochronny: Obowiązuje nakaz jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży do 16. roku życia poruszających się na hulajnodze elektrycznej
- Trzeźwość: Obowiązuje całkowity zakaz jazdy po alkoholu lub środkach odurzających.
- Pasażerowie i ładunek: Hulajnogą może poruszać się wyłącznie jedna osoba. Zabronione jest przewożenie innych osób, zwierząt oraz ciągnięcie innych pojazdów.
- Przejścia dla pieszych: Zabrania się przejeżdżania hulajnogą przez przejście dla pieszych – należy z niej zejść i ją przeprowadzić.
- Telefon: Podczas jazdy nie wolno korzystać z telefonu trzymanego w ręku.
Jakie wymagania techniczne musi spełnić hulajnoga elektryczna?
- Maksymalna waga hulajnogi wynosi 30 kg.
- Musi posiadać co najmniej jeden sprawny hamulec.
- Wymagane jest oświetlenie (białe z przodu, czerwone z tyłu) oraz dzwonek lub sygnał ostrzegawczy.
Apelujemy do użytkowników hulajnóg o rozwagę, stosowanie się do przepisów i szanowanie praw innych uczestników ruchu – szczególnie pieszych, którzy często są narażeni na nagłe i nieprzewidywalne manewry kierujących hulajnogami.
starszy aspirant Łukasz Filipek