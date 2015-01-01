Hulajnogi elektryczne - przypominamy o zasadach i bezpieczeństwie Powrót Drukuj Kierujący hulajnogami elektrycznymi to grupa uczestników ruchu, która jest narażona na wysokie ryzyko odniesienia poważnych obrażeń ciała podczas zdarzeń drogowych. W celu ochrony ich bezpieczeństwa oraz zapewnienia porządku w ostatnich latach wprowadzono szereg przepisów regulujących jazdę na tym popularnym środku transportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Na tą grupę niechronionych uczestników ruchu drogowego zwracają również uwagę policjanci. Od początku bieżącego roku ryccy funkcjonariusze dokonali blisko 90 kontroli kierujących hulajnogami i ujawnili ponad 60 wykroczeń. Do najczęstszych przewinień zaliczamy jazdę hulajnogą w miejscu zabronionym, korzystanie z telefonu podczas jazdy oraz nieużywanie kasku ochronnego. Zdarzają się również przypadki przewożenia innych osób na hulajnodze, co również jest zabronione.

Poniżej przypominamy zasady i obowiązki kierujących hulajnogami elektrycznymi.

Gdzie możemy jeździć hulajnoga, a gdzie jest to zabronione?

Droga dla rowerów – miejsce pierwszego wyboru i obowiązkowe, jeśli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się poruszasz lub zamierzasz skręcić. Dopuszczalna predkość jazdy to 20 km/h

– miejsce pierwszego wyboru i obowiązkowe, jeśli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się poruszasz lub zamierzasz skręcić. Dopuszczalna predkość jazdy to 20 km/h Chodnik / droga dla pieszyc h – tylko w przypadku braku ścieżki i jezdni z limitem do 30 km/h. Trzeba jechać z prędkością pieszego, ustępować mu pierwszeństwa i zachować szczególną ostrożność

h – tylko w przypadku braku ścieżki i jezdni z limitem do 30 km/h. Trzeba jechać z prędkością pieszego, ustępować mu pierwszeństwa i zachować szczególną ostrożność Jezdnia – dozwolona tylko wtedy, gdy brak ścieżki rowerowej, a dozwolona prędkość aut na niej wynosi maksymalnie 30 km/h i można poruszać się z prędkością maksymalną 20 km/h.

Kto może kierować hulajnogą i jakie obowiązują go zasady?

Wiek i uprawnienia: Od 13 lat na drogach publicznych. Osoby 13–18 lat muszą mieć kartę rowerową lub odpowiednie prawo jazdy (AM, A1, B1, T). Dzieci do 13 lat mogą jeździć hulajnogą elektryczną tylko w strefie zamieszkania pod okiem dorosłych.

Od 13 lat na drogach publicznych. Osoby 13–18 lat muszą mieć kartę rowerową lub odpowiednie prawo jazdy (AM, A1, B1, T). Dzieci do 13 lat mogą jeździć hulajnogą elektryczną tylko w strefie zamieszkania pod okiem dorosłych. Kask ochronny: O bowiązuje nakaz jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży do 16. roku życia poruszających się na hulajnodze elektrycznej

bowiązuje nakaz jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży do 16. roku życia poruszających się na hulajnodze elektrycznej Trzeźwość: Obowiązuje całkowity zakaz jazdy po alkoholu lub środkach odurzających.

Obowiązuje całkowity zakaz jazdy po alkoholu lub środkach odurzających. Pasażerowie i ładunek: Hulajnogą może poruszać się wyłącznie jedna osoba. Zabronione jest przewożenie innych osób, zwierząt oraz ciągnięcie innych pojazdów.

Hulajnogą może poruszać się wyłącznie jedna osoba. Zabronione jest przewożenie innych osób, zwierząt oraz ciągnięcie innych pojazdów. Przejścia dla pieszych: Zabrania się przejeżdżania hulajnogą przez przejście dla pieszych – należy z niej zejść i ją przeprowadzić.

Zabrania się przejeżdżania hulajnogą przez przejście dla pieszych – należy z niej zejść i ją przeprowadzić. Telefon: Podczas jazdy nie wolno korzystać z telefonu trzymanego w ręku.

Jakie wymagania techniczne musi spełnić hulajnoga elektryczna?

Maksymalna waga hulajnogi wynosi 30 kg.

Musi posiadać co najmniej jeden sprawny hamulec.

Wymagane jest oświetlenie (białe z przodu, czerwone z tyłu) oraz dzwonek lub sygnał ostrzegawczy.

Apelujemy do użytkowników hulajnóg o rozwagę, stosowanie się do przepisów i szanowanie praw innych uczestników ruchu – szczególnie pieszych, którzy często są narażeni na nagłe i nieprzewidywalne manewry kierujących hulajnogami.

starszy aspirant Łukasz Filipek